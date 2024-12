Agi.it - Hotel a fuoco nel centro di Roma, evacuati 50 ospiti

AGI - Un corto circuito sarebbe la causa dell'incendio che nella tarda serata di ieri ha costretto 50di un albergo a lasciare le loro stanze e ad attendere che i vigili delmettessero in sicurezza lo stabile. È successo in via Milano, neldi. Intorno alle 23 si è scatenato il panico. Il fumo ha invaso un piano dell'edificio e le persone presenti sono fuggite in strada. In pochi minuti una squadra di vigili delha raggiunto l'albergo e avviato le operazioni di spegnimento che si sono protratte per alcune ore. Al termine, 4 camere dell'sono state dichiarate inagibili, per i danni provocati dall'incendio. Glisono rientrati e sistemati dal personale dell'. Non si sono registrati feriti o intossicati ma i danni sono stati rilevanti. Secondo una prima ricostruzione il corto circuito potrebbe essere stato causato da un sovraccarico.