Diffonde foto hard della ex compagna finisce a processo per ‘revenge porn’

Un’immagine ‘proibita’ per vendicarsiex, ‘rea’ di averlo denunciato per stalking. Secondo le accuseprocura ci sarebbe dunque una ripicca dietro la diffusione di ungramma di un video che riprendeva un 52enne campano e la malcapitata in atteggiamenti intimi. Abbastanza per far finire l’uomo acon l’accusa di(il reato che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). Il caso è approdato in aula ieri, ma l’udienza è stata subito rinviata per un impedimento del giudice. I fatti al centro delrisalgono al 2022. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’imputato (difeso dall’avvocato Pasquale Longobucco) in uno dei momenti di litigio intercorsi nella coppia e a seguitodenuncia da partedonna, avrebbe inviato a una conoscente comune un ‘fermo immagine’ di un video che riprendeva il 52enne e la ex durante un atto sessuale.