Come finisce il film Prisoners: una vendetta agghiacciante

Alla fine del, Keller Dover (interpretato da Hugh Jackman) si trova intrappolato in un tunnel sotto la casa di Holly Jones (Melissa Leo), dopo aver scoperto che lei era la responsabile del rapimento della sua figlia Anna e della sua amica Joy. Il detective Loki (Jake Gyllenhaal) riesce a salvare Anna, ma il destino di Keller resta incerto. L’ultimo momento delmostra Keller che tenta di attirare l’attenzione con un fischio, ma Loki, pur sentendolo, non si avvicina immediatamente. La scena si conclude con una nota ambigua, lasciando il pubblico incerto sul fatto che Keller venga o meno salvato.Il, diretto da Denis Villeneuve, si sviluppa intorno al rapimento delle due bambine durante il Giorno del Ringraziamento, seguendo due linee narrative principali: quella di Keller, che intraprende un percorso oscuro e violento per trovare sua figlia, e quella di Loki, che indaga in modo meticoloso per scoprire la verità.