Ciclismo Pogacar e il dilemma Giro d' Italia-Vuelta | Sceglierò dopo aver visto i percorsi

Roma, 11 dicembre 2024 - Il nodo più intrigante e interessante, quello legato al secondo Grandeda disputare in stagione insieme all'inamovibile Tour de France, non è stato sciolto, ma Tadej, apparso anche sui propri social già nel pieno dei lavori per preparare la nuova stagione, ha illustrato i principali piani del suo 2025. Le dichiarazioni diDal ritiro di Benidorm, in Spagna, della sua UAE Team Emirates, lo sloveno ha innanzitutto fatto un primo elenco di ciò che lo aspetta nella prossima stagione: per la precisione, UAE Tour, Strade Bianche, Milano-Sanremo, E3 Harelbeke, Gand-Wevelgem,delle Fiandre, Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi prima che si apra un bivio. La prima opzione, oggi più defilata, parla deld': la seconda conduce aldel Delfinato in preparazione del Tour de France, una certezza indiscutibile.