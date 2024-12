Liberoquotidiano.it - Automobilismo, oggi aprono le iscrizioni per la sedicesima edizione del Ferrari Tribute 1000 Miglia

Brescia, 11 dic. - (Adnkronos) - Daè possibile iscriversi alladel, la gara di regolarità riservata ai modelli del marchioche dal 2010 affianca la Freccia Rossa. Il tracciato di gara ricalcherà come sempre quello delle auto storiche partecipanti alla, che quest'anno proporrà un percorso “a otto” ispirato alle prime 12 edizioni della gara di velocità disputata tra il 1927 e il 1957. Dopo il via da Desenzano, le auto si dirigeranno a Sirmione, Verona, Bovolone e Ferrara, per chiudere la prima tappa a San Lazzaro di Savena (Bologna). Il secondo giorno, gli equipaggi affronteranno gli storici Passi della Raticosa e della Futa e, a seguito del passaggio da Prato e Siena, le vetture si dirigeranno verso Roma. La terza tappa incontrerà Orvieto, Foiano della Chiana, Arezzo, San Sepolcro e San Marino, per concludersi a Forlì.