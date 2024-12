Spazionapoli.it - Tre rinforzi per gennaio: rivelati i nomi in cima alla lista del Napoli

Ilstarebbe lavorando intensamente per riuscire a sbloccare tre acquisti per il calciomercato diinA meno di un mese dall’inizio della campagna acquisti invernale, ilsta muovendo passi sempre più importanti per portare a termine positivamente una serie di trattative. E’ chiaro che a dicembre, molte di queste, siano ancora in una fase embrionale e che nulla è deciso e stabilito. Sono numerose le telefonate, i contatti, i messaggi, per sondare il terreno e capire le disponibilità per un eventuale acquisto. Cercare di sfruttare le giuste occasioni, poi, è un’arte pregiata che non tutti i dirigenti sanno adoperare.Ildi Conte non è sicuramente perfetto. La squadra è reduce da un terribile, quanto clamoroso, decimo posto nella scorsa stagione, quando solo un anno prima aveva vinto lo scudetto.