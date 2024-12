Nerdpool.it - Panini Comics – Un magico Natale con Topolino, Paperino & co.

Leggi su Nerdpool.it

La magia delè alle porte e, come ogni anno,offre una selezione di regali perfetti per grandi e piccoli. Tra le proposte imperdibili per questoperiodo, il prezioso volume Il canto die altri classici a fumetti natalizi e il Donald Duck 90 Anniversary Box, il regalo ideale per i fan del Papero più iconico di sempre.Il canto die altri classici a fumetti natalizi è undono perfetto da trovare sotto l’albero! Il volume – impreziosito da una bellissima copertina telata con dettagli in oro – raccoglie grandi classici firmati da autori indimenticabili, come Il canto didi Guido Martina, ispirato al celebre racconto di Charles Dickens, e le due storie più natalizie firmate da Romano Scarpa,e le delizie natalizie ee le dolcezze del