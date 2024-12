Ilrestodelcarlino.it - L’Università di Padova prima per sostenibilità in Italia

, 10 dicembre 2024 –dimaestra di: a decretarlo l’agenzia internazionale Qs nel suo report annuale ‘Qs Sustainability Ranking’. A livello europeo, l’ateneo della città dei Tre Senza si classifica al 53° posto, nonché al 110° considerando tutte le università analizzare, ben 1.751. La valutazione è stata condotta in collaborazione con Elsevier,di Yale e Academic Freedom Index, a partire dall'insieme degli atenei già analizzati per il ranking globale Qs Wur, selezionandoli sulla base delle politiche in relazione allo sviluppo sostenibile. Sono stati valutati tre ambiti: sociale (peso 45%), ambientale (45%) e governance (10%), prendendo in considerazione l'Agenda Onu 2030. “Un ottimo risultato – commenta la rettrice Daniela Mapelli – che gratifica l'impegno costante dell'Università diverso una crescita sostenibile e responsabile, che passa attraverso la qualità della didattica e la varietà dell'offerta formativa, ma anche attraverso la ricerca teorica e applicata di nuove modalità di produzione di energia e di beni”.