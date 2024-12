Le scuole private il manifesto anarchico l’omicidio | chi è Luigi Mangione il killer di New York

Leggi su Open.online

è un ragazzo di buona famiglia. Figlio di una dinastia del Maryland, ha frequentato il liceo privato Gilman (40 mila dollari l’anno di retta scolastica). Poi l’università della Pennsylvania, con un corso in computer science e un master in ingegneria. L’ultima sua residenza conosciuta è Honolulu nelle isole Hawaii, mentre ha lavorato per un’azienda automobilistica in California. Poi ha ucciso il Ceo della UnitedHealthCare. E oggi sappiamo che era un seguace dell’Unabomber. E denunciava il capitalismo soprattutto nella sua declinazione sanitaria. Mentre il sistema della salute degli Stati Uniti relega i cittadini americani al 42esimo posto nel mondo per aspettativa di vita.«Sei un eroe», 26 anni, aveva un profilo Instagram. Intorno alle 14 di ieri circa 2 mila lo seguivano: sono diventati 45 mila dopo che è diventato pubblico.