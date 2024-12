Formazione ed energie rinnovabili, giovedì un incontro a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Formare generazioni consapevoli dei rischi provenienti dall’abuso delle risorse none delle potenzialità dellesostenibili, a scuola come nelle Università. E’ il tema dell’evento intitolato «Soluzioni energetiche per la rigenerazione del futuro», in programma per12 dicembre, a partire dalle 17.30, nel Chiostro di Santa Caterina a Formiello, a, durante il quale Vactis, start up campana che si occupa disostenibili, porterà la propria esperienza di produttore di macchine che, sfruttando le risorse, efficienti i sistemi che sostengono il mondo della comunicazione. L’obiettivo è aprire un dialogo sinergico con l’Università e contribuire a formare manager, ingegneri, progettisti di sistemi che sfruttano la energia verde, ovvero gli esperti che dovranno, in un futuro prossimo, affrontare la sfida della crisi climatica.