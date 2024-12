Calciomercato.it - Al Liverpool per 25 milioni, Thiago Motta perde il suo pupillo

Leggi su Calciomercato.it

I Reds pronti a far partire l’assalto al calciatore che piace molto al tecnico della Juventus: c’è già il prezzo fissatoVenticinquedi euro per lasciare la Serie A ed approdare al, alla corte di Slot. Pergennaio, o al più tardi l’estate, potrebbe essere il momento di rinunciare ad un suo.Alper 25il suo(LaPresse) – Calciomercato.itLa necessità della Juventus nella finestra di mercato che si aprirà tra qualche settimana è abbastanza chiara: almeno un difensore, se non due, per far sì che la lunga assenza di Bremer e Cabal non incida in maniera negativa sulla stagione bianconera. L’ex allenatore del Bologna finora ha fatto di necessità virtù, ridando centralità a Danilo e puntando anche su qualche giovane, ma a gennaio Giuntoli sa bene che è necessario allungare il roster nel reparto arretrato.