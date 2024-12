Lanazione.it - 74 opportunità di tirocinio all'estero per gli studenti della provincia di Arezzo

, 10 dicembre 2024 –Innovazione lancia un nuovo progetto Erasmus+ che permetterà a 74 trae neodiplomati delle scuole superiorididi svolgere tirocini formativi in Bulgaria, Spagna e Irlanda. Il progetto, che coinvolge 18 istituti scolastici distribuiti su tutto il territoriole, offre percorsi di formazione e lavorodurata di 30, 60 o 90 giorni. Le partenze sono previste tra maggio e luglio 2025, con destinazioni che includono città come Bilbao, Siviglia, Fuerteventura, Plovdiv e Clonakilty. "Questo è il quarto progetto che realizziamo grazie all'Accreditamento Erasmus+ ottenuto dalla Fondazione", dichiara il Presidente Marco Morbidelli. "Un'concreta per i nostri giovani di acquisire competenze professionali in contesti internazionali, migliorare le lingue straniere e sviluppare quell'apertura mentale che il mercato del lavoro oggi richiede".