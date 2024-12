Lanazione.it - “Turandot e i suoi finali”, è il gran giorno. Tutto esaurito

Montecatini, 9 dicembre 2024 –per l’appuntamento di stasera al teatro Verdi dall’Associazione Amici della Musica, in occasione del centenario della scomparsa di Giacomo Puccini. In scena alle 21 “e i”, con l’esecuzione del finale Berio e del finale Alfano originale. Giacomo Puccini aveva infatti scritto la famosa operafino alla morte di Liù, poi aveva lasciato circa 36 pagine di appunti per il finale, portandole a Bruxelles dove era stato invano operato alla gola. Quando la morte prese il sopravvento, quelle pagine restarono sul suo comodino all’Istituto di Radiologia. E larimase incompiuta. Quelle pagine furono, poi, riportate in Italia insieme al feretro. Ricordi, uno degli editori di Puccini insieme ad Arturo Toscanini, il direttore d’orchestra che più spesso aveva debuttato le opere di Puccini, decise di affidare a Franco Alfano la composizione del finale.