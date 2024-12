Anteprima24.it - Trapani-Benevento, le pagelle: Lanini da oscar, Berra gladiatore

Tempo di lettura: 4 minutiNUNZIANTE 6 – Tra i pali dimostra le solite qualità fuori dal comune con due ottimi interventi su Kanoute e Carriero. Da rivedere qualcosa sulle uscite, ma è talmente giovane che il margine di miglioramento in questo aspetto è enorme. OUKHADDA 6 – Bravo soprattutto nel limitare le iniziative nella sua zona di competenza con una prestazione accorta e senza sbavature. Qualcosa in meno in termini di spinta rispetto ad altre partite.6,5 – Ha il suo bel da fare per contenere le folate offensive di Kanoute. Quando serve fa a sportellate e non perde mai la calma, anche nelle fasi più concitate del match. Lucido. MECCARIELLO 6 – Nel complesso il suo ritorno tra i titolari è positivo, ma nel primo tempo nasce da una sua disattenzione il vantaggio delquando si perde Lescano in area.