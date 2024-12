Donnaup.it - Tarallucci dolci al vin santo, pronti in 15 minuti, buonissimi e senza lievitazione!

Leggi su Donnaup.it

al vinrievocano la cucina toscana ma in sé racchiudono Puglia, Lazio e non solo. Deliziosi e fragranti, sono il giusto accompagnamento ad un dopo pasto magari liquoroso.Tra gli ingredienti troverete la semola rimacinata (di grano duro). Se vi state chiedendo cosa sia, la risposta è già nel nome: è derivata dalla macinazione del grano duro. Dalla macinazione del grano tenero, si ottiene invece la farina. A differenza della semplice semola di grano duro, quella rimacinata va benissimo per i prodotti da forno lievitati.al vin, la ricettaSe non avete il vin, potete sostituirlo con un buon moscato, vermouth, passito, qualcosa che sia liquoroso e dolce. In mancanza di tutto ciò, va benissimo il vino bianco.Se vi state chiedendo: posso sostituire lo zucchero fine con la Stevia, la risposta è si ma tenete presente che la Stevia lascia un retrogusto differente e può non piacere a tutti.