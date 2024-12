Ilfattoquotidiano.it - Renault Rafale E-tech Full Hybrid 200 cv, il powertrain ibrido senza spina che convince

In principio, c’era solo lei, lada 200 cv. Detta “ibrida in serie parallela” in quanto offre la possibilità di funzionare in modalità 100% elettrica, in modalità ibrida (elettrica + termica) o nella sola modalità termica. Viaggia in elettriconecessità di ricaricare la vettura fino all’80% del tempo in città e fino a 130 km/h. La batteria si ricarica durante le fasi di decelerazione e di frenata, grazie all’energia cinetica, consentendo di risparmiare fino al 40% sul carburante.Monta un motore termico 1.2 turbo 3 cilindri a benzina da 131 cv e altri due elettrici: uno starter generator e uno da 68 cv. Il passaggio da una modalità di trazione all’altra avviene automaticamente, tramite un sistema elettronico di gestione integrato. Il sistema in questione analizza il livello di carica della batteria, la richiesta di accelerazione e il tipo di strada e quindi adatta la modalità di trazione di conseguenza, consentendo pertanto di ottimizzare le prestazioni del veicolo.