Anteprima24.it - Movimento 5 Stelle, Spiniello rappresentante territoriale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione delle elezioni bis sulle modifiche dello Statuto sono state approvate dagli iscritti alCinque( 80,56%) con l’eliminazione del Garante a la conseguenza affermazione della linea del Presidente Giuseppe Conte, l’Assemblea delCinqueGruppoAvellino ha proceduto anche all’elezione del nuovonella persona di Sara.“A Sara e a tutti gli iscritti al GT di Avellino il mio augurio di buon lavoro al servizio della città e del- così il consigliere regionale Vincenzo Ciampi- Un grazie di cuore a tutti i partecipanti all’Assemblea e un grazie particolare a Rita Sciscio per il lavoro svolto nel suo anno didel Gruppo.A salutare con favore i nuovi assetti nazionale, interviene Maura Sarno, delegata per legalità e sicurezza in Provincia per M5S, condividendo sui social una foto che la ritrae con il Presidente Conte e il suo messaggio: “Ilha rivotato.