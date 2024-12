Agi.it - Maltempo, allagate le tangenziali di Parma e Reggio Emilia, evacuazioni nel Bolognese

AGI - Piogge torrenziali incessanti si abbattono da domenica sull'Romagna e hanno causato allagamenti in pianura. Sono state chiuse ledi, in entrambe le direzioni. A Modena, sono chiusi la maggior parte dei sottopassi. Massima attenzione alle piene dei fiumi che hanno raggiunto livelli importanti, ma sono ovunque sotto controllo. Sull'Appennino, intanto, ha nevicato tutta la notte e si sono accumulati alcune decine di centimetri di neve. Nel, i Comuni di Pianoro e San Lazzaro di Savena hanno emesso delle ordinanze di evacuazione in via precauzionale di alcune abitazioni, nell'eventualità di un ulteriore ingrossamento dei corsi d'acqua. Si sono infatti formate piene di livello 2 dei fiumi Crostolo, Samoggia, Idice e Sillari, mentre i fiumi Secchia, Reno, Panaro, Senio e Lamone hanno visto transitare piene di livello 1.