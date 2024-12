Lettera43.it - La Cina allenta la politica monetaria per la prima volta in 14 anni

Leggi su Lettera43.it

Laadotterà nel 2025 unafiscale più proattiva e una«moderatamente flessibile», segnalando unmento futuro che è il più grande cambiamento del suo genere in circa 14. È quanto emerge dalla riunione del Politburo, il principale organo decisionale del Partito Comunista Cinese (Pcc), presieduto da Xi Jinping.Le misure delineate dalla riunione del Politburo L’incontro ha esaminato e studiato «il lavoro economico del 2025» e organizzato la condotta del Pcc e il lavoro anticorruzione, rimarcando che laaumenterà «vigorosamente i consumi e amplierà la domanda interna su tutti i fronti». Sono state inoltre annunciate misure per stabilizzare i mercati immobiliari e azionari attraverso un «aggiustamento anticiclico non convenzionale», scrive la Cnbc.