Inter-news.it - Inzaghi, chi con lui in conferenza stampa? L’Inter indica il giocatore!

Leggi su Inter-news.it

Simonequesta sera parlerà inalla vigilia di Bayer Leverkusen-Inter. Definito anche ilche sarà al fianco del mister.IN– A parlare al fianco di Simone, inalla vigilia di Bayer Leverkusen-Inter, è Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, grande ex della partita, sarà al fianco del tecnico per presentare l’atteso incontro, che si giocherà alla Bay Arena. L’orario dellasarà in serata, quando, in partenza verso la Germania nel pomeriggio, arriverà nella fredda Leverkusen. I due, dunque, risponderanno alle domande dei colleghi presenti in studio. Il turco giocherà dall’inizio la partita di domani, come sempre al centro della regia.inalla vigilia di Bayer Leverkusen-InterGRAN PARTITA –e Calhanoglu presenzieranno inalla vigilia di Bayer Leverkusen-Inter.