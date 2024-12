Ilnapolista.it - Ilicic: «Ancelotti mi voleva al Napoli. Era praticamente fatta, avevo già accettato l’offerta»

Leggi su Ilnapolista.it

Se l’Atalanta adesso è la squadra conosciuta in tutta Europa e in tutto il mondo, parte del merito va dato anche a Josip. Con la sua qualità ha illuminato le partite della Dea, poi il Covid e altri problemi personali lo hanno fato sprofondare in un abisso. Piano piano si sta rialzando, è tornato nella sua Maribor ed è riuscito a riconquistare un posto in nazionale. As lo ha intervistato. “Una leggenda tormentata che ha trovato la pace. La sua mente ha detto basta quando era al top. È guarito a casa, nella sua Maribor, dove si gode il bel gioco come lo intende lui“.Leggi anche: La straordinaria storia di rinascita di Josip: dalla depressione a Euro 2024 (The Athletic): «Volevo andare aper vincere il campionato»Come va?«Bene. Mi sento vivo, desideroso di giocare.