Tvzap.it - “Grande Fratello”, insinuazioni choc nella casa: “Loro sono gay”

Leggi su Tvzap.it

News Tv.del, alcuni concorrenti hanno dei dubbi sull’orientamento sessuale di altri concorrenti. Stiamo parlando di Tommaso che, parlando con Alfonso, ha espresso le sue perplessità su una concorrente. Poi è stato il turno di Zeudi che, durante una chiacchierata sempre con Alfonso, ha esternato i suoi dubbi. Chii protagonisti di questi gossippiù spiata d’Italia? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Milly Carlucci, la batosta arriva direttamente da Rai: cosa vogliono impedirle di fareLeggi anche: Mariotto a rischio cacciata in Rai, Lucarelli si espone: da che parte staIl sospetto di Tommaso: cos’ha detto ad AlfonsoDurante la serata di ieri, Tommaso si è messo a chiacchierare con Alfonso D’Apice per cercare di capire come mai non si sta avvicinando a Zeudi.