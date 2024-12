Ilrestodelcarlino.it - Ferrara: nuovo polo aggregativo per l'inclusione sociale e lo sport paralimpico

Unrinnovato - riconsegnato in occasione della recente 'Giornata internazionale delle persone con disabilità' - in cui l'prende forma attraverso attività che promuovono il benessere psicofisico e favoriscono l'incontro tra le persone, a contrasto dell'isolamento. L'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune diha completato la consegna di nuove dotazioni, per quasi 20mila euro, al Centro di Avviamento allodi, insediato presso il Canoa Club di via Darsena. Gli attrezzi di ultima generazione, consegnati alla presenza dell'assessore Coletti, consentono di cimentarsi neglifluviali su kayak e canoe, nel tiro con l'arco e nel paraciclismo. Sono 16 gli atleti con disabilità che frequentano il sodalizio sulla Darsena, che ha sinergie con l'Amministrazione comunale e con diverse realtà, tra cui Uici (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti), il centro San Giorgio e Inail.