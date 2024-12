Tvplay.it - Caos in Serie A, c’è l’annuncio dell’esonero: salta l’ennesima panchina

Leggi su Tvplay.it

UnainA è sull’orlo del tracollo: l’ultimo ko subito non lascia spazio a troppi dubbi. Ecco tutto quello che sta accadendo.InA è arrivatosu un nuovo esonero: non è stato digerito il risultato ottenuto alla 15^ giornata e le parole arrivate in questo senso non lasciano spazio a troppi dubbi. Di seguito le ultime sulla situazione.inA, c’è la notizia(LaPresse) – Tvplay.itSotto la luce dei riflettori è finita la pesante sconfitta subita dal Verona contro l’Empoli in casa; la gara è terminata sul risultato di 1-4 e il club sta compiendo ragionamenti su come proseguire. E soprattutto con chi, visto che Zanetti sembra essere a un passo dall’esonero.Le parole del ds Sogliano dopo il pesante ko subito dal VeronaSecondo ‘Sky Sport’ l’esonero per Paolo Zanetti dalladel Verona sembra essere sempre più vicino.