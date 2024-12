Calenzano la nuvola di fuoco dopo l’esplosione al sito Eni | Sembrava una bomba – Il video

Leggi su Open.online

Il depoche brucia, le fiamme che divampano visibili da tutte le strade circostanti, la nube di fumo che si leva verso il cielo alle porte di Prato. Sono le immagini degli istanti successivi alavvenuta stamattina in una raffineria di, in provincia di Firenze. Si tratta di un impianto dell’Eni dove sono stoccati depositi di carburante. L’area da cui sono divampate le fiamme è quella del cosiddetto “punto di carico”, dove le autobotti effettuano i rifornimenti di carburante. Immediato l’intervento sul posto dei servizi sanitari, dei vigili dele delle forze dell’ordine, così come la messa in allerta di tutti gli ospedali e pronto soccorso del territorio. L’incidente ha portato inoltre le Ferrovie dello Stato a interrompere la circolazione dei treni regionali tra Firenze e Prato.