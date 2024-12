Liberoquotidiano.it - Altroconsumo, rincari su settimana bianca, budget a coppia 3.125 euro

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Laè un salasso per gli appassionati di sci, che ogni anno vedono fioccareda capogiro. Anche questa edizione della consueta indaginesui costi delle vacanze invernali conferma il trend di aumenti a doppia cifra per laa cavallo di Capodanno, per la quale le rilevazioni condotte dall'organizzazione registrano un aumento del costo totale del 14% rispetto a un anno fa. Per ladi Capodanno (dal 28 dicembre 2024 al 4 gennaio 2025), nelle 9 località sciistiche monitorate, tra le quali mete come Bormio, Madonna di Campiglio, Courmayeur e Cortina, ilmedio richiesto per un soggiorno diè di 3.125. Oltre ai costi del viaggio e dello skipass (per 5 giorni), abbiamo considerato il pernottamento in hotel a tre stelle o in b&b (il calcolo si basa sulla media tra le due soluzioni).