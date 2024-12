Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 14-9, Serie A basket in DIRETTA: inizia la classica della pallacanestro italiana

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-5.24 Gillesie apre nell’angolo verso Ricci che però trova solo il ferro con il tiro da tre punti.-5.41 Fallo in attacco di Shengelia che sfonda sull’ottima difesa di Gillespie. È già il secondo fallo per il georgiano-5.47 Mannion cade a terra dopo esser sbattuto contro il blocco di Grazulis.-6.03 14-9: assist fantastico di Mannion che sorprende la difesa avversaria e pesca Gillespie sotto canestro.-6.20 La tripla di Clyburn si ferma sul ferro. Rimbalzo offensivo di Gillespie.-6.41 Gli arbitri confermano la rimessa alla. Mirotic va a scusarsi con Messina.-6.41 Palla persa da Mirotic secondo gli arbitri. Il numero 33 diè convinto di un tocco dell’avversario e spinge Messina a chiedere subito un challenge.-6.52 Clyburn prova a salvare un pallone nella propria metà campo ma non può tenere vivo il pallone.