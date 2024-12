Ilfattoquotidiano.it - La squadra non scende in campo, il giudice non aveva preso provvedimenti dopo episodio di razzismo

No al. La Gymnasium di Sassari, che milita nel campionato di calcio di terza categoria – come riporta l’Ansa – ha scelto di non giocare contro i suoi avversari ieri neldi casa a Usini ma di organizzare uno “spuntino” per gli ospiti per gridare insieme “no al”. Il presidente dei sassaresi Fabrizio Usai minaccia di ritirare anche ladal campionato se il club si sentirà non tutelato dalsportivo.Il caso che ha innescato la reazione della Gymnasium è accaduto nella penultima gara di campionato di terza categoria. Nella trasferta a Mamoiada (Nuoro), durante la partita alcuni spettatori hannodi mira l’attaccante gambiano dellasassarese, Ba, 27 anni muratore di professione e giocatore per diletto. “Al secondo tempo un piccolo gruppo di spettatori ha iniziato a fare il verso della scimmia all’indirizzo di Ba – racconta il presidente Usai – Sia noi che i dirigenti e i giocatori avversari abbiamo difeso il nostro attaccante e abbiamo segnalato il fatto all’arbitro che ha sospeso la partita per 7 minuti – ricorda – in settimana però è arrivata la comunicazione delsportivo che non havisto che ha confermato la partita a porte chiuse per ladi casa ma ha sospeso la pena.