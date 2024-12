Lanazione.it - La Sangio nella tana del Livorno. Bocci-Rotondo, serve l’impresa

Oltre il proibitivo. Lavannese gioca allo stadio Picchi dicontro la corazzata amaranto di Paolo Indiani e, almeno sulla carta, è una partita da bollino rosso. Parlano i numeri; i labronici sono primi in classifica, hanno ottenuto fin qui 33 punti su 14 giornate giocate, vantano per distacco il miglior attacco del girone e hanno perso soltanto una volta. Il pronostico, quindi, verte dalla parte amaranto anche perché il ruolino dellalontano dallo stadio Fedini è disastroso: tre soli punti su sette gare.determinazione per ottenere un risultato prestigioso. Marco Bonura sa benissimo che quella odierna non sarà una partita semplice e confida in un atteggiamento diverso dai suoi rispetto a quello andato in scena domenica con il Seravezza: "Inutile starci a girare troppo intorno - afferma l’allenatore azzurro - Sulla carta è una partita tutta in salita come lo è stata per tante altre formazioni di questo girone anche più quotate della nostra.