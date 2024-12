Sport.quotidiano.net - Il giorno dei derby di fuoco. Fucina, occhio alla Leon

Sarà una domenica diin Eccellenza. Il più interessante a Muggiò tra lae la lanciatissima. Due squadre che stanno attraversando momenti diversi. Non superlativo quello della squadra di mister Anania che dopo la squalifica torna in panchina. Picci & C. sono reduci dbattuta d’arresto a Mapello e di fronte si trovano forse la squadra più attrezzata del girone, galvanizzata dal rientro di Bonseri. Intanto il club di Luciano Pace si conferma sempre più social. All’appello manca un portiere (se n’è andato anche Bardaro)? Nessun problema, scatta l’appello su Instagramricerca di un estremo difensore. Intanto dal mercato “canonico“ arrivano due giocatori di movimento. Lorenzo Rea è un centrocampista offensivo romano del 2002 che aveva iniziato la stagione in Toscana al Ghiviborgo, mentre Marco Bingo (2001) era al Magenta, ex Legnano.