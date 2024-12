Agi.it - Giustizia lenta, il Pnrr smaltisce l'arretrato. Il trend positivo prosegue

AGI -ildi riduzione dei procedimenti pendenti: "l'obiettivo intermedio di smaltimento delle pendenze, in scadenza a fine 2024, è stato, infatti, già raggiunto per le Corti di appello, che sono riuscite pressoché ad azzerare l'più risalente, ed è quasi raggiunto per i tribunali", rileva il ministero della, riportando sul suo notiziario web 'Gnewsonline' i dati aggiornati al primo semestre 2024 del monitoraggio continuo degli indicatorisull'andamento della, resi disponibili dalla Direzione generale di Statistica e analisi organizzativa del Dipartimento per l'Innovazione tecnologica della. Al primo semestre 2024 le percentuali di riduzione sono -98,7% dei procedimenti civili pendenti a fine 2019 con annualità sino al 2017 nelle Corti di appello e -89,4% dei procedimenti civili pendenti a fine 2019 con annualità sino al 2016 nei tribunali a fronte di un target previsto di -95% a fine 2024.