Iltempo.it - Giubileo 2025, Papa Francesco: "Tante preparazioni ma è dentro che dobbiamo prepararci"

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2024 "Il vero, nei vostri cuori, nelle relazioni familiari e sociali. E'chepreparare la strada del Signore che viene ed è anche una buona opportunità per chiedere il perdono di tutti i peccati. Ti ringraziamo per questa tua raccomandazione che ci fa bene, madre Immacolata. Rischiamo che, presi dall'organizzazione e dalle cose da fare, la grazia giubilare dell'anno santo possa non avvenire bene, un po' soffocata" cosìnella cerimonia in cui ha reso omaggio alla Statua della Madonna, in piazza Mignanelli, attigua a piazza di Spagna, nel giorno dell'Immacolata Concezione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev