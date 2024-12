Ilrestodelcarlino.it - Francesca Brancati prima presidente donna della Ciclo Ducale di Urbino

Un nuovo corso si apre per la, segnando anche una novità assoluta per l’associazione, che per lavolta sarà guidata da una: è, 45enne, che lavora per l’Arcidiocesi, eletta nei giorni scorsisocietà ciclistica urbinate.succede a Gian Franco Fedrigucci, il quale si era dimesso dopo essere entrato nella Giunta comunale. "Dal mio tesseramento alla presidenza è stato un percorso rapido – spiega –. Rispetto agli altri componenti del Consiglio direttivo sono molto più “giovane“, ciclisticamente parlando, avendo cominciato a praticare sport di un certo impegno solo dopo le gravidanze, partendo con il podismo nel gruppo Avis Aido. Mi sono unita allanel 2019, entrando in Consiglio direttivo nel 2021, per poi diventare vicelo scorso anno.