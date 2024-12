Ilveggente.it - Fiorentina-Cagliari, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la quindicesima giornata diA e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie,, diretta tv,.Fino a febbraio la classifica della, così come quella dell’Inter, sarà caratterizzata dalla presenza di un asterisco. Prima di due mesi, infatti, non si riuscirà a trovare una data utile per giocare i restanti minuti della sfida in programma domenica scorsa, interrotta al 16? per via del malore occorso al centrocampista della Viola Edoardo Bove, subito trasportato in ospedale.A: tv,(Ansa) – Ilveggente.itIl giocatore fortunatamente sta meglio e non è più in pericolo di vita ma per i compagni non è stato semplice tornare in campo come se nulla fosse, dopo quei momenti di tensione.