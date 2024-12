Sport.quotidiano.net - Bologna-Juventus: pareggio al fotofinish, Koopmeiners salva la Juve

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bello e scialacquatore. Per un’ora dominante, come succedeva un anno fa aldi Motta, e a seguire soccombente in un finale di partita che è il cono d’ombra in cui al 92’ svanisce il sogno, di una città intera, di infliggere all’inviso Thiago il più grande e meritato dei dispiaceri: perdere la prima partita in campionato. E invece ladi Motta festeggia un pari alche acuisce i suoi sintomi di ‘pareggite’ acuta (nono X in campionato) allungando la distanza dalla capolista Atalanta, mentre ildi Italiano non riesce a vincere una partita che al minuto 62 prima del gol diche ha riaperto la sfida, era una sfavillante lezione di calcio impartita all’ex maestro italobrasiliano. La verità è che ildello Stadium è due cose in una: prima una perla di rara bellezza e poi un monumento di indicibile spreco.