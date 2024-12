Lanazione.it - “A Beirut sotto l’inferno di bombe”. Il racconto del medico libanese che ha lavorato 20 anni a Prato

, 8 dicembre 2024 – “Ora lesono cessate, ma continuiamo a vivere nella paura”. Hassan Haidar Khodor, 62ortopedico che haa lungo a, sia a Villa Fiorita che al centro Giovni per l’Asl 4, è ora a, sua città natale, e risponde al cellulare con una connessione instabile. La telefonata si interrompe ogni minuto. Nell’attacco di Israele al Libano portato avanti con raid aerei ci sono stati almeno 7mila morti e 100mila profughi. Il dottor Khodor racconta che durante i bombardamenti sul Libano iniziati lo scorso ottobre e durati fino al 27 novembre – primo giorno del “cessate il fuoco” – era sfollato con la famiglia in una zona di campagna vicino a Byblos, l’antico centro fondato dai fenici. “Con mia moglie e nostra figlia che ha solo 2, ci siamo rifugiati da alcuni parenti per sfuggire alla guerra che gli scontri tra Hezbollah e Israele hanno reso terribile.