Ilgiorno.it - Verdi e La forza del destino: un'opera tra politica e musica

Nel 1861, che con 23 opere all’attivo – l’ultima è il Ballo in maschera – è il protagonista più autorevole e rappresentato del teatrole europeo, è affaccendato in faccende che con lahanno poco o punto a che fare: di conserva ai massicci lavori di ampliamento della sua villa di Sant’Agata, è difatti pressato personalmente da Cavour (la lettera in cuidescrive il suo incontro con lui, in un’alba gelida torinese, dovrebbe far parte delle antologie scolastiche), al fine di eleggerlo deputato nel primo Parlamento dell’Italia unita, a Torino perché Roma era ancora sotto il Papa, l’ultrareazionario ancorché santo Pio IX. E tuttavia, l’invito del celebre tenore Enrico Tamberlick - per conto del direttore dei teatri imperiali russi Sabouroff – di scrivere un’nuova per San Pietroburgo non lo lasciò indifferente, non foss’altro che per l’enormità della cifra, davvero imperiale, proposta come compenso.