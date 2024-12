Selvaggia Lucarelli, Filippo Turetta e il femminismo 2.0 che «rischia di fare male alle lotte delle donne

Leggi su Open.online

sul Fatto Quotidiano oggi parla die del2.0. Ovvero di «una frangia aggressiva, sgangherata e spesso sciatta in materia di diritto, chedipiùche benesacrosantefemministe». Lo spunto è la sentenza che ha condannato all’ergastolo l’omicida di Giulia Cecchettin. Nell’occasione la sorella Elena Cecchettin ha scritto un post su Instagram in cui afferma che «il non riconoscimento dello stalking è una mancanza di rispetto anche alla famiglia della vittima. È l’ennesima conferma cheistituzioni non importa niente». Mentre Carlotta Vagnoli, scrittrice e femminista, si è schierata con lei: «Era importante stabilire un nuovo precedente per lo stalking».e l’accusa di stalkingE ancora: «Elena ha ragione, ma evidentemente viviamo in una società in cui dà più fastidio chi cerca di cambiare le cose che la violenza sistemica maschile e un suo riconoscimento anche nelle sentenze».