Oasport.it - Sci freestyle, cancellata la gara di dual moguls a Idre Fjall: meteo inclemente

Leggi su Oasport.it

Un intenso banco di nebbia ha impedito la disputa della primadivalida per la Coppa del Mondo. A(Svezia), infatti, ilè statoe la situazione non è migliorata nel corso della giornata, costringendo così gli organizzatori ad annullare questa prova di sci.Non si è dunque potuto gareggiare dopo che ieri era andata in scena la secondastagionale di. Per il momento non sono stati comunicati eventuali recuperi. La Coppa del Mondo didà così appuntamento a Bakuriani (Georgia) per il 20 e 21 dicembre, dove si disputeranno le ultime gare di quest’anno solare.In testa alla classifica generale, che combina i risultati conseguiti tra, troviamo il canadese Mikael Kingsbury con 200 punti nel settore maschile mentre l’australiana Jakara Anthony e la francese Perrine Laffont condividono il primato tra le donne.