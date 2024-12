Ilfattoquotidiano.it - Prima della Scala, “La forza del destino” di Verdi apre la nuova stagione del teatro milanese in sala torna la senatrice Liliana Segre. Assente il presidente Mattarella

Inizia il conto alla rovescia. “Ladel”, melodramma in quattro atti di Giuseppeoggi 7 dicembre alle ore 18, nella tradizionale giornata di Sant’Ambrogio patrono di Milano, ladelalla. Un’inaugurazione sotto i riflettori non solo dal punto di vista artistico, ma per le presenze (o assenze) al Piermarini del mondo nazionale e internazionale rappresentato da politici e vip che ogni anno fanno parte del contestokermesse inaugurale. In palco reale, in platea, nel foyer., dopo e durante l’opera.Diretta dal maestro Riccardo Chailly, per la regia di Leo Muscato, scene di Federica Parolini, costumi di Silvia Aymonino, luci di Alessandro Verazzi e coreografie di Michela Lucenti, “Ladel” è un’opera complessa dal punto di vista drammaturgico, rappresentata per lavolta nel 1862 a San Pietroburgo e approdata allanel 1869 in versione definitiva.