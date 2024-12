Cityrumors.it - Per l’Economist Trump ha un asso nella manica, ed è in Italia

Il settimanale inglese parla del vicino secondo mandato di The Donald che creerebbe ansia in Europa ma c’è una persona che può essere un collantesta per arrivare e mette parecchia ansia all’Europa. Il nuovo presidente americano torna e tutto quello che ha detto in questi ultimi due anni preoccupa non poco l’Unione Europea, soprattutto dal punto di vista commerciale.Perha un, ed è in(Ansa Foto) Cityrumors.it“Giorgia Meloni si rivelerà la carta vincente dell’Europa? Il leaderno è tra coloro che aspirano a essere il perno delle relazioni transatlantiche”, scrive. Secondo il settimanale, il secondo mandato di Donald“è causa di molta ansia in Europa, un luogo che dipende dall’America per la sua difesa (attraverso la NATO, ma anche assicurando il flusso di armi all’Ucraina) e che le vende molte auto, borse e altri gingilli europei”.