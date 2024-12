Ilfattoquotidiano.it - No al manifesto funebre per il gatto morto: il Comune blocca l’iniziativa per “ragioni amministrative”. I proprietari del micio aggirano l’ostacolo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ha commosso la storia delTato,a 20 anni. I “genitori” Claudio Tomatis e Stefania Tosello, come riporta La Repubblica Torino, che hanno accolto ilin casa quando aveva 14 anni, volevano rendere un omaggio speciale all’animale domestico tanto amato. Tato, in realtà, era anche una star delle cronache locali perché, qualche tempo fa, aveva messo in fuga due ladri che stavano tentando di rubare una bici nel cortile. La coppia, infatti. aveva preparato unper Tato con tanto di foto.Ildi Cuneo però ha respintoper “” e, in particolare, affinché si possano fare dei manifesti funebri il defunto deve essere iscritto all’anagrafe. Insomma l’usanzavale per gli esseri umani.Ma i coniugi non si sono persi d’animo e si sono rivolti ai due Comuni vicini ossia Borgo San Dalmazzo e Boves.