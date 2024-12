Lanazione.it - Montebianco Prato Calcio a 5 sfida il Buldog Lucrezia in trasferta per riconquistare la vetta

Leggi su Lanazione.it

Dopo il turno di riposo, ila 5 torna in campo ma non più da capolista. Approfittando del riposo, il Real Fabrica ha operato il sorpasso e si è portato al comando con una lunghezza di vantaggio su Berti e compagni, che oggi saranno impegnati in una difficile. Contro ilsarà un confronto di alta classifica, visto che i marchigiani si trovano in quarta posizione a soli cinque punti dalsecondo. Match che nasconde qualche insidia ma la squadra di Pullerà è pronta e vuole mantenere il passo dei capitolini, oggi impegnati in una facile gara casalinga contro l’Audax Senigallia. Questo il resto del programma: Kappabi Potenza Picena-New Real Rieti, Atlante Grosseto-Imolese, Real Fabrica-Audax, Futsal Russi-Grifoni. La classifica: Real Fabrica 19 punti;a 5 e Futsal Russi 18;13; Atlante Grosseto e Grifoni 9; Imolese 8; New Real Rieti e Futsal Pontedera 7; Audax Senigallia e Kappabi Potenza P.