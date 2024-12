Calciomercato.it - Juventus, Castro intriga anche Giuntoli: nuovo Derby d’Italia con l’Inter | CM.IT

Gli occhi del club bianconero e del capo dell’area tecnica sul talentuoso attaccante del Bologna nella sfida di questo pomeriggio all’Allianz StadiumPartita delicata per laquesto pomeriggio contro il Bologna, con l’ex di turno Thiago Motta a caccia di una vittoria che manca da tre partite tra Serie A e Champions League.Santiago(LaPresse) – Calciomercato.itLa ‘Vecchia Signora’ per guarire dal mal di gol si affiderà a Dusan Vlahovic, tornato abile e arruolabile dopo l’infortunio rimediato in Nazionale che lo ha costretto a saltare i recenti impegni della squadra bianconera. Il centravanti è chiamato a battere un colpo e a trascinare la Juve,per allontanare le schermaglie dialettiche con Motta dopo le dichiarazioni rilasciate con la Serbia durante l’ultima sosta del campionato.