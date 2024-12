Ilfattoquotidiano.it - In Romania si indaga sulle infiltrazioni russe su TikTok dopo le elezioni annullate. Georgescu: “Andate a votare”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I sospetti delle ingerenzestravolgono il voto in, dove è stato annullato in extremis il risultato del primo turno delle presidenziali. Il vincitore uscito dal primo turno e il candidato di estrema destra filo-russo Calin(nella foto), che ha invitato domani gli elettori ad andare alle urne. E ora si apre il capitolo giudiziario, con l’avvio dell’inchiesta: sono infatti già state effettuate una serie di perquisizioni dirette a verificare eventuali reati di corruzione elettorale, riciclaggio di denaro, falsificazioni di natura informatica, ma anche possibili violazioni della legge che proibisce l’attività di formazioni neofasciste, razziste e xenofobe. I controlli di polizia e magistratura si sono concentrati in particolare su alcune abitazioni di Brasov, città dellacentrale, e nel mirino vi sarebbe tra l’altro una persona coinvolta nel finanziamento illegale della campagna elettorale di, condotta pressocché interamente su