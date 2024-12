Guadagna mille euro al mese con i tortelli, ne perde il doppio con la musica. Cesare Cremonini recupera scalando le classifiche e con il nuovo tour 2025

Leggi su Open.online

A guardare i risultati dell’ultimo anno dic’era chi gli consigliava di stare di più in cucina. Il cantante emiliano, grazie al suo 25% della società Amici miei che gestisce a Bologna l’Osteria La Tigre, ha infatti messo in tasca 1.125aldi guadagni. Ma ne ha persi più delcon il suo vero lavoro di musicista: con la sua società di gestione dell’immagine e dei dirittili nello stesso identico periodo ha perso infatti 2.360al. Certo in quell’arco di tempo non ci sono stati nuovi branili né inegli stadi che nel 2022 avevano portato ben altri risultati. Per questoha deciso che era venuto il momento di ripartire. E lo ha fatto: sia ilsingolo Ora che non ho più te uscito a fine settembre che il suo ottavo album, Alaska Baby, uscito a novembre hanno rapidamente scalato leapprodandone ai vertici.