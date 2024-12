Anteprima24.it - FOTO/ Avellino esplode di folla per l’accensione delle luci

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiÈ lagrandi occasioni, quella che accompagna in piazza Libertà il Countdown perdel gigantesco albero di Natale eluminarie del centro cittadino per dare definitivamente il via al periodo più bello dell’anno, Natale.In prima fila il sindaco Laura Nargi accompagnata da gran parte dei consiglieri della sua squadra , ma anche da tantissimi cittadini che non hanno voluto perdersi il momento.Complice il sabato, una giornata non uggiosa, seppur oggettivamente molto fredda, tra Piazza Libertà e Corso Vittorio Emanuele il fiume di persone che passeggia, osserva le luminarie e non manca di scattare selfie, fa un certo effetto.Si dice felice ed emozionata il sindaco Nargi che sottolinea di aver messo “cuore nell’organizzazione dei queste festività.