Lanazione.it - Deiva Marina: al via il contest di disegno sulle torri difensive

A spasso per: le nostreè il titolo scelto per il primodiorganizzato dal Comune diin collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Levanto, i docenti del plesso scolastico e la scuola dell’infanzia deivesi. Scopo dell’iniziativa è valorizzare il patrimonio storico del luogo dove i bambini e ragazzi vivono e vanno a scuola, diventandone custodi consapevoli attraverso il coinvolgimento diretto in attività artistiche e ambientali. Per la prima edizione, sono state scelte come tema da trattare le duedel paese da riprodurre con una rappresentazione grafica. Il progetto nasce dalla sinergia tra Paola Gargiulo, assessore alla pubblica istruzione, e Daniela Lorenzini, dirigente scolastico, con il personale insegnante delle classi 3ª e 4ª della primaria con la coordinatrice Angela Telera, l’insegnante d’arte della secondaria Aurora Botto, le maestre Silvia Fattore e Annabella Di Leo per la scuola dell’infanzia.