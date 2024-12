Quifinanza.it - Al colloquio di lavoro ci possono chiedere il requisito della bella presenza? In questi casi sì

Leggi su Quifinanza.it

Gli annunci dirappresentano uno dei principali canali per trovare occupazione. Oggi, nell’era digitale, è più facile consultarli sul web, tramite il proprio pc o smartphone, invece che leggerli sui giornali o sulle vetrine delle agenzie per il. Le offerte contenute negli annunci delineano un quadro più o meno precisopersona ricercata, descrivendo una serie di requisiti caratteriali, formativi e professionali, ritenuti necessari per lavorare in modo proficuo.Non di rado – tra– capita di trovare anche il. In un’odierna società in cui l’immagine di una persona è frequentemente messa in risalto – basti pensare ai profili Instagram o Facebook – davvero è sempre lecito o legale inserire l’aspetto estetico, nella lista delle precondizioni per lavorare?Vediamo insieme come stanno le cose e cerchiamo di capire se e quando un annuncio dideve ritenersi, sottoaspetti, conforme alla legge.