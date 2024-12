Vladimir Luxuria investita da una moto sulle strisce | Mi ha salvata il giubbotto imbottito Ma non ho denunciato – Il video

Leggi su Open.online

«Ieri sera ero nel mio quartiere Pigneto, a Roma, stavo attraversando la strada su via L’Aquila,pedonali. A un certo punto unrino ha sorpassato tutte le auto che erano in coda nonostante la doppia linea continua e mi hapedonali». Inizia così l’appello affidato a unsu Instagram di, ex parlamentare, conduttrice tv e nota attivista per i diritti Lgbtqia+. «Per fortuna avevo un cappottoe non mi sono fatta niente», aggiungeserena. Ma, specifica, «mi sono molto arrabbiata perché se ci fosse stato un bambino al posto mio le cose sarebbero state molto più gravi»L’appello diaiciclisti: «Fate attenzione»«Ho preso la targa di questa. Inizialmente volevo denunciare l’uomo che mi ha